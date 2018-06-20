YouTube'da yeni dönem başlıyor

YouTube’un sunduğu Premium servisinin getirdiği en önemli özellik, reklamsız ve internetsiz kullanım desteği oldu. Premium aboneler, YouTube videolarını reklam gösterimi olmadan ve internetin olmadığı durumlarda da izleyebilecek.

Arka planda oynatma desteği

Başka bir uygulamayı kullanırken veya ekran kapalı durumdayken, YouTube içerikleri kullanılabilir olacak. Videoları kaydet özelliği sayesinde, daha önceden indirilen videolar, internetin olmadığı yerlerde de izlenebilecek. İndirdiğiniz videolar 30 gün boyunca saklanabilir olacak.

YouTube Premium fiyatı ne olacak?

Premium fiyatı, tekli ve aile hesabı olarak netleşti. 3 aylık ücretsiz YouTube Premium abonelikleri, 11.99 dolar tekil hesap ve 17.99 dolar aile hesabı olarak açıklandı.

YouTube Music Premium servisi ise 3 aylık ücretsiz abonelik sonrasında tekil ve aile hesabı olarak fiyatlandırıldı. Tekil hesabın fiyatı, 9.99 dolar, aile hesabının fiyatı ise 14.99 dolar olarak açıklandı.

Kaynak : DHA