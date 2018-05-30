YouTube son iki yılda 100’e yakın şiddet içerikli video klibi sildi

Birleşik Krallık Metropolitan Polisi Emniyet Amiri Cressida Dick, Londra’da hızla artan cinayet ve şiddet suçlarından "drill" adı verilen bir müzik türünü suçlu tuttu.

Geçtiğimiz iki yıl içerisinde isteklerden 60 tanesini kabul eden ve videoları platformundan kaldıran YouTube, şiddet içerikli 30 klibin daha yasaklandığını duyurdu.

Rap müziğin bir alt türü olan ve ABD’nin Chicago kentinde doğan drill’in en ünlü örneği ise 2012 yılında Chief Keef tarafından yayınlanan “I Don’t Like” olarak gösteriliyor. Bu şarkılarda genel olarak uyuşturucu ve şiddet gibi konulardan bahsediliyor.

YouTube tarafından bugüne kadar 90’dan fazla klibi silinen drill müzisyenleri ise, bu duruma tepki olarak 1011 adı verilen bir grup kurdu.

YouTube’un kliplerini silmemesi için bir imza kampanyası başlatan müzisyenler, 5 binden fazla imza topladı. Ancak Youtube’dan yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda bu imzaların faydasının olma ihtimali yok gibi görünüyor.

Kaynak: TRT Haber