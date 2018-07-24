YouTube 'Keşfet' özelliğini test ediyor

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu Youtube, kullanıcıların mobil cihazlara göz atarken platformda yeni kanalları ve videoları kolayca bulmasına yardımcı olacak yeni bir ‘Keşfet’ özelliğini deniyor.

YouTube'un ürün yönetim direktörü Tom Leung'a göre, Keşfetme özelliği, uygulamanın ana ekranının altında, kullanıcıların yüzde 1'i için bir “sekme” olarak görünecek.

Keşfetme özelliği, izleyicilerin daha önce izledikleri videolara göre video önerileri sunacak, ancak ana ekranından zaten daha geniş bir kapsamı olan videolar sunacak.

Bu arada, farklı konu ve kategorilerde de çeşitli başlıklar sunulacak. Twitter'da; bilim, spor, sanat gibi başlıklar, YouTube'un Keşfet panelinde de görünür olacak.

Kaynak: TheVerge