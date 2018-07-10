Youtube asılsız haberlerle mücadelede önlemler alıyor

Google'ın sahibi olduğu YouTube'dan yapılan açıklamada, asılsız haberlerle mücadele kapsamında kullanıcıların özellikle flaş gelişmelerde "güvenilir" haber kaynaklarına daha rahat ulaşabileceği kaydedildi.

Açıklamada, kullanıcıların Youtube'da arama yaparken haber içeriklerinin kaynaklarını görebileceği ifade edilirken, kullanıcıların haber içeriği taşıyan videoları açmadan kaynaklara dair bilgi sahibi olabilecekleri ve videoları buna göre izleyebilecekleri bildirildi.

Güvenilir olmayı hedefliyor

YouTube’un haberler konusunda daha güvenilir olması için çalışmalarına devam edeceğini belirten Google, bu hizmeti ilk olarak başta ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Brezilya olmak üzere 17 ülkede kullanıma sunacak. Kullanıcılara ana sayfada, son dakika haberler ve gündem ile ilgili videoları gösterecek.

Öte yandan Youtube'un gelecek yıllarda habercilikle ilgili 25 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / TRT Haber