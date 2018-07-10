  • 10 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.692
    EURO 5.495
  • BIST 96137.99
    ALTIN 189.108
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Youtube asılsız haberlerle mücadelede önlemler alıyor

Youtube asılsız haberlerle mücadelede önlemler alıyor

Video paylaşım sitesi YouTube, yalan haberle mücadele konusunda önlemler alacağını duyurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Youtube asılsız haberlerle mücadelede önlemler alıyor

Google'ın sahibi olduğu YouTube'dan yapılan açıklamada, asılsız haberlerle mücadele kapsamında kullanıcıların özellikle flaş gelişmelerde "güvenilir" haber kaynaklarına daha rahat ulaşabileceği kaydedildi.

Açıklamada, kullanıcıların Youtube'da arama yaparken haber içeriklerinin kaynaklarını görebileceği ifade edilirken, kullanıcıların haber içeriği taşıyan videoları açmadan kaynaklara dair bilgi sahibi olabilecekleri ve videoları buna göre izleyebilecekleri bildirildi.

Güvenilir olmayı hedefliyor

YouTube’un haberler konusunda daha güvenilir olması için çalışmalarına devam edeceğini belirten Google, bu hizmeti ilk olarak başta ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Brezilya olmak üzere 17 ülkede kullanıma sunacak. Kullanıcılara ana sayfada, son dakika haberler ve gündem ile ilgili videoları gösterecek.

Öte yandan Youtube'un gelecek yıllarda habercilikle ilgili 25 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / TRT Haber

Etiketler: youtube, haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER