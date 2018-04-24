YouTube 3 ayda 8,3 milyon video sildi

Cinsel içerikli videolar, kullanıcılardan 9,1 milyon şikayet alırken, 4,7 milyon kullanıcı nefret söylemi ve tacizkar içerikten şikayet etti. En çok şikayet Hindistan, ABD ve Brezilya'dan geldi. Türkiye ise listede 8. sırada.

YouTube, algoritmalarının 6,7 milyon videoyu tespit ettiğini ve daha sonra bu tespitlerin sayfa moderatörlerince incelenip silindiğini belirtti.

Silinen videoların yüzde 76'sının ise sayfa yöneticileri dışında kimse tarafından izlenmediği vurgulandı.

YouTube BBC'ye yaptığı açıklamada, silinen videoların "parmak izini" sakladığını, böylece aynı kişi aynı videoyu tekrar yüklemeye kalkarsa, derhal durdurulabildiğini vurguladı.

YouTube geçen Mart'ta İngiliz Neo-Nazi örgütü National Action'ın (Ulusal hareket) dört propaganda videosunu silmediği için eleştirilmişti.

YouTube şikayet edilen videoların akıbetini gösterecek

İngiltere Parlamentosu'nun İçişleri Komisyonu'na ifade veren YouTube'un terörle mücadele sorumlusu William McCants, insan hatasının buna yol açtığını savunmuştu.

YouTube ayrıca çocuklar için çıkarılan YouTube Kids uygulamasındaki algoritmaları nedeniyle de eleştirilmişti. Birçok uygunsuz video denetimi bir şekilde aşıp, tekrar tekrar YouTube Kids'te görünmüştü.

Raporda, YouTube Kids'ten kaç video silindiği açıklanmıyor.

YouTube ayrıca, bir "şikayet ekranı" eklendiğini ve burada kullanıcıların şikayet ettikleri videonun akıbetini görebileceğini belirtti.