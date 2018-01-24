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Yılın ilk uzay yürüyüşü yapıldı

İki Amerikalı astronot, Uluslararası uzay istasyonunun uzun süredir arızalı olan robot kolunu tamir etti. Bu amaçla yapılan Uzay yürüyüşü yaklaşık 7 buçuk saat sürdü.

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Dünya yörüngesindeki uzayın kapıları yeni yılda ilk kez açıldı. İki Amerikalı astronot uzay yürüyüşü yaptı.

İki Amerikalı astronot, istasyonun robot kolunu tamir etti. Bu amaçla yapılan Uzay yürüyüşü yaklaşık 7 buçuk saat sürdü.

Yeryüzünden 400 kilometre yükseklikte NASA astronotları, Scott Tingle ve Mark Vande Hei, bakım operasyonu yaptı. Uluslararası uzay istasyonunun uzun süredir arızalı olan Canadarm 2 adı verilen robot kolunu tamir etti.

Astronotlar, giderek azalan kavrama yeteneğini, robot kola yeniden kazandırmak için çaba harcıyor.

Bu Vande Hei’ın üçüncü, Tingle’ın ise ilk deneyimiydi.

54 uçuş mühendisi, yürüyüşün kusursuz geçmesi için bir aradaydı. Bu, Uzay İstasyonu tarihindeki 206'ıncı uzay yürüyüşü oldu. 

TRT Haber

Etiketler: uzay, NASA, astronot
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