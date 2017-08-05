Yerli yazılımla 5 saniyede 100 kilometre hıza ulaşan drone

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mühendislik Fakültesinde bir grup öğrenci, yaptıkları yazılımla belirlenen koordinatlara otomatik olarak giden, 5 saniyede 100 kilometreye ulaşabilen, afet gibi acil durumlarda insani yardım malzemesi taşımada kullanılabilecek drone geliştirdi.

"Akıllı drone" olarak isimlendirdikleri aracın yazılımını yapan öğrenciler, Türkiye Bilimsel ve Akademik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) düzenlediği 2. Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda 2. oldu.

Yazılım sayesinde belirlenen koordinatlara otomatik olarak giden drone, taşıdığı 1,5 kilogram ağırlığındaki malzemeyi ihtiyaç duyulan yere belirli aralıklarla paraşütle bırakıyor.

Saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen drone ayrıca sel, yangın ve deprem başta olmak üzere acil durumlarda yerdeki hareketli ve hareketsiz nesnelerin ayrımını yapabiliyor.

Yazılımıyla doğal afetin şeklini tespit edebilen drone, taşıdığı hafif ilaç ve tıbbi malzemeyi otomatik olarak ayarladığı yükseklik ve hızda bırakıyor. Ayrıca paraşütün belirtilen noktaya inmesi için rüzgar hesaplamasını da yapabiliyor.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Orakçı yaptığı açıklamada, 8 kişilik bir ekiple çalıştıklarını ve yazılımın tamamen kendilerine ait olduğunu söyledi.

Doğal afetin şeklini tespit edebiliyor

Orakçı, afetin niteliğini algılayabilen yazılımla, istenildiğinde manuel olarak da uçuş yapılabileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Görüntü işleme yazılımıyla hareketli ve hareketsiz nesneleri algılıyor. Biz bu yazılımı drone'un yangın, sel, deprem gibi çeşitli afetlerde hafif ilaç, gıda ve tıbbi malzeme taşıyabilmesi için yaptık. Yani insanın giremediği alanlarda çok rahat ve hızlı bir şekilde yük taşıyabilecek. Amacımız, yerli yazılım kullanımını Türkiye'de artırarak, dışa bağımlılığı azaltmak. Motor, pervane ve batarya verimliliğini yükseltecek çalışmalarla uçuş süresini artırmayı hedefliyoruz."

İnsani yardım için kullanılabilir

Öğrencilerin proje danışmanlığını yapan SÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Akif Durdu da tamamen yerli yazılımla hareket eden insansız hava aracını insani yardım, arama kurtarma ve boğulma vakaları gibi alanlarda kullanmak istediklerini anlattı.

Drone'un yerdeki hareketli varlığın insan olup olmadığını algılayabildiğini aktaran Durdu, "İnsansız hava aracımız belirlediğimiz bir noktaya ulaşmak için otomatik olarak kalkıyor, görüntü alarak objeleri tanımlıyor. Daha sonra bölgeye paraşütle taşıdığı malzemeyi bırakıyor." dedi.