Yerli WhatsApp'ı ilk Başbakan Yıldırım test etti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, Hatay'daki harekat merkezine canlı bağlantı yaptı

Bozdağ, yüzde yüz yerli WhatsApp benzeri bir iletişim sistemi kurulduğunu açıkladı. Bozdağ, WhatsApp'tan daha güvenli olduğunu belirttiği uygulamayı ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın kullandığını açıkladı.

Yıldırım, Bakanlar Kurulu öncesinde milli mühendislik ürünü olan PTTMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezine bağlandı. Yıldırım, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile PTTMessenger uygulaması üzerinden görüştü.

TRT HABER