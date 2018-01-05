Yerli ve milli SOM B-1 füzeleri envanterde

Roketsan'ın Som füze ailesinin yeni modeli B-1, büyük paket sipariş kapsamında envantere girmeye başladı.

Füzenin menzili 150 kilometreyi aşıyor, radara yakalanması ise çok zor. Füze kızılötesi görüntüleme, yüksek patlayıcı başlık ve parçacık etkisiyle dikkati çekiyor.

B-1 yüksek tahrip etkili savaş başlığına sahip füze, yüksek hassasiyetle her türlü hava koşulunda görevini başarıyla yerine getiriyor. Yoğun korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılan füzeleri Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ve F-4 2020 savaş uçakları taşıyor.

Som füzelerinin J modellerinin ise Türk Hava Kuvvetleri envanterine bu yıldan itibaren girmeye başlayacak F-35 savaş uçaklarında kullanılması planlanıyor.

Som J'ler deniz hedeflerine taarruz amaçlı kullanılacak.

Kaynak: TRT Haber