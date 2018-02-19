Yerli üretim otonom aracın ilk test tarihi belli oldu

Dünyada örneklerine rastlanmaya başlanan sürücüsüz (otonom) araçlar, yakın zamanda İstanbul trafiğinde de görülecek. 2020 yılında ilk test sürüşüne çıkmaya hazırlanan yerli otonom araç için çalışmalar sürüyor.

Yerli araç teknolojisinin geliştirilmesinde son dönemler büyük yatırımlar yapılıyor. Bu teknolojiler çerçevesinde sürücüsüz (otonom) araçlar gün yüzüne çıktı. İlk örnekleri trafiğe çıktığında yeni bir çağın başlangıcı şeklinde tanımlanan otonom araçlar 2020 yılına kadar İstanbul’da test edilecek. Türk mühendislerinin yazılım ve algoritmalarla geliştirecekleri otonom araçların ilk örneği 2020 yılına kadar test sürüşüne çıkarılacak.

Eğitimlerini tamamlayan 15 mühendis çalışmalara başladı

Bu hedef kapsamında otomotiv Ar-Ge firması AVL’nin ileri teknoloji üretebilen mühendis yetiştirmek üzere başlattığı eğitim programı ilk mezunlarını verdi. Programa başvuran bin 300 kişi arasından seçilen 15 mühendis, sertifikalarını alıp Türkiye’nin ilk otonom aracını asfalta çıkarmak için kolları sıvadı. Eğitimi başarıyla tamamlayan 15 mühendis 2020 yılına kadar test edilmesi planlanan otonom araç projesi çalışmalarında yer alacak.

Konuyla ilgili bilgi veren AVL Türkiye Genel Müdürü Umut Genç, “AVL Türkiye, Türkiye pazarına hizmet eden ama sadece Türkiye’deki otomotiv Ar-Ge projeleri değil dünyadaki bütün Ar-Ge projelerine giren 2 Ar-Ge merkezi ve 175 mühendisiyle Türkiye’nin en büyük bağımsız otomotiv Ar-Ge ekibi. Son zamanlarda yaptığımız şerit takip sistemi, sensör füzyonu, otoban oto pilotu gibi projeleri İstanbul’daki Ar-Ge merkezlerimizde bilgisayar ortamlarında yazılımlarını geliştirip, ihraç edebiliyoruz” dedi.

Otonom araç 2020’ye kadar İstanbul trafiğinde teste çıkarılacak

Genç, Türk mühendisler tarafından üretilen hibrit aracın 2019 yılında, yine yerli üretim olan sürücüsüz aracın ise 2020 yılına kadar İstanbul trafiğinde test edileceğini belirtti. Genç şunları kaydetti: “Gelecek 2-3 yıllık yeni yaptığımız planda AVL Türkiye olarak İstanbul’da da otonom olmayan bir aracı alıp, sensörlerini kendimiz takıp, elektroniği ve yazılımını Türkiye’de geliştirdiğimiz sistemlerle birleştireceğiz. AVL Türkiye olarak geliştirdiğimiz otonom prototip araçları 2020 yılına kadar İstanbul’da test edeceğiz. Bunun yanında hibrit elektrikli araçları da test edeceğiz.”

Dünyadan sonra İstanbul’da

İstanbul’da geliştirdikleri ileri teknolojili araçları dünyanın çeşitli ülkelerinde test ettiklerini belirten Genç, “Şu ana kadar geliştirdiğimiz teknolojileri İstanbul’da gerçekleştiriyoruz, bu araçların testleri yurt dışında yapılıyor. Çünkü son müşteri yurt dışında, ABD’de, İngiltere’de, Almanya’da ya da Avusturya’da diye düşünebiliriz. Geldiğimiz büyüklük ve geliştirdiğimiz teknolojinin olgunluğu ve ileri seviyesi düşünüldüğünde artık İstanbul’da da otonom araç testleri yapacak böylelikle ülkemize daha uygun, bazı algoritma yazılımları geliştirecek duruma geldik. Şu anda planlarımızı yaptık. İlk elektrikli araçlar 2019 başında İstanbul’da test edilmeye başlanacak. En geç 2020 yılına kadar da Türkiye’de kendi geliştirdiğimiz yazılım ve algoritmalarla otonom özellikli araçları İstanbul’da test edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“En önde yer alan mühendislerimizden olacaklar”

Bin 300 kişilik bir havuzdan 15 tane yeni mezun mühendisin 6 aylık ciddi bir eğitimden geçirildiğine dikkat çeken Genç, “Tabiki çok iyi yetişmiş, çok motive 15 kişilik ekibi bir anda AVL Türkiye bünyesine katmamız bizim için çok değerli. Bu arkadaşlar ileri Ar-Ge projelerimizde özellikle otonom ve elektrikli araç projelerinde yer alacaklar. Türkiye’den yurt dışına ileri teknoloji ihracatında en önde yer alan mühendislerimizden olacaklar” şeklinde konuştu.

“Hem kendi hem de ülkemin gelişmesi açısından gurur verici”

Makine Mühendisi Sonat Arslan,eğitim boyunca içten yanmalı motorlar, hibrit ve, otonom araçların teknik yapılarını, nasıl programlandığını ve nasıl simüle edildiğini öğrendiklerini belirterek, “Kontrol teorisi üzerinden bunların nasıl geçekleştiğini gördük. Ben makine mühendisiyim ve her şeyi üniversitede öğrendiğimi düşünmedim o nedenle bu programa başvurdum. Bilgime bilgi katmak için. Programın en büyük katkısı bu oldu. Türkiye’de ilk defa olacak otonom projelerinden bahsediyorsunuz; böyle bir projede adımın orada gözükmesi bile gurur verici olur. Hem kendi hem de ülkemin gelişmesi açısından gurur verici bir projede yer alacağım" şeklinde konuştu.

“Bir ilke imza atacak olmak çok güzel bir duygu”

Kontrol ve Otomasyon Mühendisi Özge Ünsever ise programın dolu dolu geçtiğini dile getirerek, “Çok yorulduk ama geri dönüp şu 6 ayı değerlendirdiğimizde Gerek otomotiv gerek kontrol alanında gerçekten çok kıymetli bilgiler edindik. Makine mühendisliği alanındaki bilgim çok kısıtlıydı. Makine alanında da içten yanmalı motorlar alanında da kendimi çok geliştirdim. İngilizcemizi ve teknik yönden bilgimizi de geliştirdik” dedi.

Otonom araç projesinde yer alacak olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyleyen Ünsever, “Ülkemizde ilk olacak bir projede bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Bir ilke imza atacak olmak çok güzel bir duygu” diye konuştu.

“Heyecan verici bir durum”

Elektrik Mühendisi Tufan Kurtini de şunları kaydetti: “6 ay dolu dolu geçti. Yıldız Teknik üniversitesi Elektrik Mühendisliği’nden mezunum. Program içinden hem elektrikten hem makineden bir den fazla alanda bilgiler öğrendiğim için hepsini birleştirip bir arada kullanma fırsatı bulduk. Benim açımdan çok iyi geçtiğini söyleyebilirim. Öncelikle otonom araç projesi için çok heyecanlıyım. Çünkü dünyada yeni yeni başlayan bir projeye Türkiye’nin de ön ayak olması benim açımdan heyecan verici bir durum.”

Eğitim programını tamamlayan Özge Ünsever, Tufan Kurtini, Sonat Arslan, Ata Berk Erken, Eren Özdemir, Konuralp Tevfik Bozdağ, Murat Salar, Naci Çalışkan, Onur Nazif Tuncar, Süleyman Bilgin İğdeli, Ufuk Lalek, Uğur Çakır, Umut Anas ve Yetkin Sayar Türkiye tarihine geçecek bu projede yer almak üzere AVL Türkiye’de çalışmalara başladı.

Kaynak: İHA