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Yerli turbojet motoru başarıyla test edildi

SOM füzesinde kullanılmak üzere KALE Ar-Ge tarafından geliştirilen KTJ 3200 turbojet motorunun testleri başarıyla devam ediyor.

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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), havadan satıha veya satıhtan satıha görev yapacak tüm platformlar için yerli ve milli güç kaynağı olacak KTJ 3200 turbojet motoruna ait test görüntülerini paylaştı.

KALE Ar-Ge tarafından geliştirilen ve ilk etapta SOM füzesinde kullanılacak.

İnsansız savaş uçaklarında da kullanacak

Twitter'dan KTJ 3200'ün test görüntülerini paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, turbojet motorunun ilerleyen zamanlarda insansız savaş uçaklarında da kullanılabileceğini belirtti.

 


 

KTJ 3200 ayrıca, daha uzun menzilli turbojet motorların geliştirilmesi için de ilk aşamayı oluşturacak.

Kaynak: TRT Haber

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