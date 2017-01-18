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Yeni keşfedilen güve türüne 'Trump'ın adı verildi

ABD'de Kaliforniya Üniversitesi Entomoloji Müzesi'nde böcek koleksiyonlarını inceleyen bir bilim adamı tarafından keşfedilen güve türüne, Donald Trump'ın adı verildi.

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Yeni keşfedilen güve türüne Trumpın adı verildi

ABD'de Kaliforniya Üniversitesi Entomoloji Müzesi'nde böcek koleksiyonlarını inceleyen bir bilim adamı tarafından keşfedilen güve türüne, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın adı verildi.

Aslen Kanada'nın Ottowa kentinden olan biyolog Dr. Vazrick Nazari'nin Kaliforniya'da yaptığı araştırma sonucunda bulunan 9 milimetre kanat genişliği olan güveye, "Neopalpa donaldtrumpi" adı kondu.

Dr. Nazari, Live Science adlı bilim yayınına yaptığı açıklamada, daha önce hiç görülmeyen bir tür olan güvenin sarı tüyleri nedeniyle Trump'ı çağrıştırdığını ve bu nedenle "Neopalpa donaldtrumpi" adını verdiğini bildirdi.

Bu arada, daha önce Peru Amazonu'nda bulunan sarı tüylü tırtıllara da "Trumpapillar" adı konurken, bilim adamlarının keşfettikleri yeni böceklere verdikleri isimler arasında efsane müzisyenler Johnny Cash ve Beyonce ile sinema oyuncusu Johnny Depp de bulunuyor.

ABD'de önceki yıl da bir balık türüne, Başkan Barack Obama'ya "benzediği" gerekçesiyle "Tosanoides Obama" adı konmuştu. AA

Etiketler: abd, Kaliforniya Üniversitesi, güve, Donald Trump
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