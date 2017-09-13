  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Yeni ekip Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Yeni ekip Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Amerikalı astronotlar Hei ve Acaba ile Rus kozmonot Misurkin, altı saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardı.

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Yeni ekip Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ekibine katılmak üzere yola çıkan üç astronotun istasyona ulaştığı bildirildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, Amerikalı astronotlar Mark Vande Hei ve Joe Acaba ile Rus kozmonot Alexander Misurkin'i taşıyan uzay mekiği UUİ'ye ulaştı.

Sabah saatlerinde Kazakistan'daki Baykonur Hava Üssü'nden Soyuz roketiyle fırlatılan ekibi taşıyan mekiğin Dünya yörüngesini dört kez katettikten sonra istasyona başarıyla kenetlendiği belirtildi.

Hei, Abaca ve Misurkin, UUİ'de çalışmalarını sürdüren Amerikalı astronot Randy Bresnik ile uçuş mühendisleri Rus Sergey Ryazanskiy ve İtalyan Paolo Nespoli'ye katılarak istasyonun yeni araştırma kadrosunu tamamlayacak.

Ekip 250'den fazla bilimsel araştırma yürütecek

Ekip, gelecek dört ay boyunca biyoloji, yer bilimi, insan fizyonomisi, sentetik malzemeler gibi farklı konularda 250'den fazla bilimsel araştırma yürütecek.

Bresnik, Ryazanskiy ve Nespoli aralık ayında Dünya'ya dönecek. Ekibin yeni üyeleri ise Şubat 2018'e kadar istasyondaki görevlerini sürdürecek.

Etiketler: uzay istasyonu, kozmonot, astronot
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