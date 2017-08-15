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Yeni bir kimyasal tepkime sınıfı keşfedildi

Bilim adamlarının üç molekülün birbiriyle çarpıştığı yeni bir kimyasal tepkime sınıfı keşfettiği bildirildi.

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Yeni bir kimyasal tepkime sınıfı keşfedildi

Columbia Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görevli bilim adamı Michael P. Burke liderliğinde yürütülen araştırmada, sırasıyla H, O2 ve H moleküllerinin her birinin kimyasal bağların oluşması ve kırılmasında rol oynadığı kimyasal tepkime sınıfının keşfedildiği belirtildi.

Keşfin ayrıntıları "Nature Chemistry" dergisinde yayımlanırken bilim adamları, H ve O2 moleküllerinin çarpışmasıyla kısa süreliğine oluşan HO2** bileşiminin, 3. molekül H ile çarpışmak için tepkimeye girdiğini açıkladı.

1956 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Cyril Hinshelwood ve Nikolay Semenov'un, 1920'ler ile 30'larda zincirleme reaksiyon konusundaki çalışmaları sırasında, bugün "kimyasal termoleküler tepkimeler" adı verilen keşfin hipotezini ortaya attığı belirtildi.

Burke, keşfin, yeni motor türlerinin tasarlanmasından iklim değişikliğinden sorumlu gezegen kimyasının ve yaşamı oluşturan koşulların anlaşılmasına kadar sayısız ihtimale kapı araladığını söyledi. AA

Etiketler: kimyasal tepkime, abd
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