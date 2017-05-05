  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Yeni bir gezegen sistemi keşfedildi

Irmak (Eridanus) Takımyıldızı'nın güneyindeki Epsilon Eridani yıldızı etrafında Güneş Sistemi'ne benzer bir gezegen sistemi keşfedildi.

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Yeni bir gezegen sistemi keşfedildi

Irmak (Eridanus) Takımyıldızı'nın güneyindeki Epsilon Eridani yıldızı etrafında Güneş Sistemi'ne benzer bir gezegen sistemi keşfedildi.

Amerikan Havacılık Dairesi (NASA), Kızılötesi Gökbilimi için Stratosferik Gözlemevi (SOFIA) aracının Dünya'dan 10,5 ışık yılı uzaktaki Irmak Takımyıldızı'nın güneyinde Güneş'in erken halini andıran yıldız sisteminin detaylı gözlemlerini tamamladığını açıkladı.

Tıpkı Güneş gibi Epsilon Eridani'nin de oluşumunu tamamladıktan sonra boşlukta dönmeye devam eden gaz, toz, buz ve kayaçlardan oluşan birikinti diskleriyle çevrelendiği belirtildi.

Söz konusu birikinti disklerinin geniş ve yaygın olabildiği gibi Güneş Sistemi'nde Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroid Kuşağı veya Neptün'ün dışındaki buz ve kaya cisimlerinden oluşan Kuiper Kuşağı gibi yoğun kuşaklar halinde yayılabildiği de gözlemlendi.

Gök bilimciler, Epsilon Eridani yörüngesinde Jüpiter ile aynı büyüklükte bir gezegen bulunduğunu keşfetti. Gezegen ile yıldız arasındaki mesafe, Jüpiter ile Güneş arasındaki mesafeye yakın.

Modifiye edilmiş Boeing 747SP tipi bir uçağa yerleştirilen 2,5 metre çapındaki bir teleskoptan oluşan SOFIA, yerden 12 bin kilometre yüksekte, stratosfer tabakasında kızıl ötesi gök bilim gözlemleri yapmak üzere tasarlanmıştı. NASA'nın Alman Havacılık Ajansı DLR ile ortaklaşa işlettiği SOFIA, 2010'dan bu yana uzay gözlemleri yapıyor.

Araştırma, "Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

Etiketler: eridanus, takımyıldızı, güneş sistemi, NASA
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