Yaptıkları model uydu ile Türkiye birincisi oldular

Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ekip, 6,5 ayda geliştirdikleri model uydu ile Türksat 2. Ulusal Model Uydu Yarışmasında Türkiye birinciliği elde etti.

Türksat 2. Ulusal Model Uydu Yarışması'na 7-9 Eylül'de katılan Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Atilla Turgut Özyazgan, Şener Delibaş, Tahirhan Yıldızoğlu, Zeynel Deniz Arıcı ve Ali Türkay Avcı, koordinatörleri Doç. Dr. Selçuk Helhel yönetiminde başarılı bir çalışmaya imza attı.

Akdeniz Üniversitesi Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Merkezi Elektro Manyetik Uyumluluk Laboratuvarlarında çalışmalar yapan öğrenciler, geliştirdikleri model uydu ile Türksat 2. Ulusal Model Uydu Yarışması'na katılarak Türkiye birincisi oldu.

Akdeniz Üniversitesi Elektromanyetik Alanlar ve Mikro Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Helhel, yarışmada 4 temel ölçünün dikkate alındığını söyledi. Bunların haberleşme sistemleri, titreşim, düşme ve dayanıklılık olduğunu belirten Helhel, standart uydularda bulunması gereken bu özelliklerin araştırmalarını öğrencilerin, üniversitedeki elektro manyetik dalgalardan arındırılmış merkezde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin bu özellikleri taşıyan model uyduyu kendilerinin tasarladığını anlatan Helhel, 6,5 aylık sürede hazırlanan uydunun tamamen öğrencilerin başarısı olduğunu vurguladı. Aşama aşama yapılan yarışmaya 30 takımın katıldığını ve sayının zamanla 15'e düştüğünü kaydeden Helhel, finale kalan 12 takımın tasarladıkları model uyduyu uçurmayı başarabildiğini söyledi.

Yarışma sonunda yaklaşık 93 puan alarak Türkiye birincisi olduklarını kaydeden Helhel, buradaki temel amacın, mühendislik fakültesi öğrencileri ve başka alanlardaki bu konuya ilgi duyan öğrencileri uydu ve uzay teknolojilerine yönlendirmek olduğunu belirtti.

Türkiye’nin son yıllarda bilişim ve teknolojileri alanında büyük sıçramalar yaptığına işaret eden Helhel, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK uzay konusunda da iyi seviyede. Artık yerli uydularımız yapabiliyoruz. Her ne kadar bunun içindeki bir takım çipler ve optik bileşenler hazır alınıyor olsa da en son çalışmalarda bu konuda da ciddi gelişmeler var. Artık optik bileşenler de mikroçiplerin de yerlileri üretilecek. Birkaç yıl içinde Türkiye'nin yüzde 85-90 mertebelerinde yerli uydusu olacak. Yüzde 85-90 yerli demek. Önemli olan yerlilikten bahsettiğimizde, ortaya çıkan ürünün karar vericisi siz misiniz? Bileşenlerine siz karar veriyor musunuz? Nihai olarak siz yönlendirebiliyor musunuz? sorularının cevabının 'evet 'olmasıdır."

Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynel Deniz Hasırcı, 6,5 ay süren uydu çalışmasının kendileri açısından zorlu bir süreç olduğunu söyledi. Hasırcı, projenin elektronik tasarımlarının da kendilerine ait olduğunu belirtti.

Model uyduyu 500 metreye kadar çıkıp taşıyıcı yükü 400 metrede bırakacak şekilde programladıklarını ve bunu başarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Hasırcı, uyduyu açık havadaki konumu, basınç ve sıcaklığı veren görüntü alacak şekilde tasarladıklarını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Şükrü Özen de öğrencilerilerin çalışmalarını destekleyeceklerini kaydetti.