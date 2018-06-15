Yapay zeka Dünya Kupası'nı kazanacak ülkeyi tahmin etti

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nı kazanacak ülke, yapay zeka tarafından tahmin edildi.

Araştırma şirketi Goldman Sachs, yapay zeka kullanarak, Dünya Kupası'nda hangi ülkenin kupaya uzanacağını tahmin etti.

Goldman Sachs, turnuva için yapay zeka detaylı bir rapor hazırladı.

Almanya ve Brezilya final oynayacak

Rapora göre, rakiplerini eleyerek finale çıkmaya hak kazanacak iki ülke Brezilya ve Almanya olacak.

Almanya çeyrek finalde İngiltere'yi, yarı finalde ise Portekiz'i turnuvanın dışında bırakacak.

Brezilya çeyrek finalde Belçika'yı, yarı finalde de Fransa'yı turnuvanın dışında bırakarak finale yükselecek.

Kupayı Brezilya alacak

Finalden istediği skorla ayrılıp kupaya uzanacak ekip ise Brezilya olacak.

Yapay zekaya göre, Almanya ve Brezilya arasında oynanacak final mücadelesi 2-1'lik skorla bitecek.

Kaynak: TRT Haber