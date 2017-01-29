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Buradasınız : » » 'Yanmaz uçak koltuğu' testleri Türkiye'de yapılacak

'Yanmaz uçak koltuğu' testleri Türkiye'de yapılacak

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gündoğan, "Şuanda yanmaz uçak koltuğu yapılmasına ilişkin ciddi çalışmalar yapılıyor." dedi.

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Yanmaz uçak koltuğu testleri Türkiyede yapılacak

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, ''THY ile yaptığımız anlaşma ile daha önce Boeing'e yaptırılan yanma testlerini Anadolu Üniversitesi Havacılık Mükemmeliyet Merkezi'nde yapacağız. Şuanda yanmaz uçak koltuğu yapılmasına ilişkin ciddi çalışmalar yapılıyor." dedi.

Rektör Prof. Dr. Gündoğan, üniversitenin Yunus Emre Yerleşkesi'nde yer alan Personel Lokali'nde düzenlediği basın toplantısında, üniversitenin çalışmalarını anlattı.

Üniversitenin 2016 yılında güzel işlere imza attığını vurgulayan Gündoğan, 2017 yılında hayata geçecek projelerle ülkeye ciddi hizmetler yapılacağını belirtti.

Gündoğan, üniversite bünyesindeki Havacılık Mükemmeliyet Merkezi laboratuvarının faaliyete geçtiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Hava araçlarında son yıllarda hafif malzemeler kullanılmaya başlandı. Havacılık sektöründeki firmalar hafif malzemelerle uçak üretme çabasında. Bu noktada biz de kurduğumuz laboratuvarda polimerik ve kompozit malzemelerin testlerini, analizlerini gerçekleştiriyoruz. THY ile yaptığımız anlaşma ile daha önce Boeing'e yaptırılan yanma testlerini Anadolu Üniversitesi Havacılık Mükemmeliyet Merkezi'nde yapacağız. Şu anda yanmaz uçak koltuğu yapılmasına ilişkin ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu yıldan itibaren THY'nin alt yüklenicisi olarak bu malzemelerin testini yapacağız. Ayrıca Türkiye'de üretim yapan firmaların maliyetlerini düşürmüş olacağız. Çünkü firmalar testleri yurt dışında yaptırıyordu."

 

Etiketler: yanmaz uçak koltuğu, THY, Anadolu Üniversitesi
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