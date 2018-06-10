Yahoo Messenger kapatılıyor

Geçtiğimiz yıl ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon'a satılan internet devi Yahoo'nun 20 yıldır kullandığı mesajlaşma uygulaması Yahoo Messenger, 17 Temmuz'da kapanacak.

Şirket yaptığı açıklamayla yeni iletişim araçları oluşturmak için 20 yıldır hizmet veren Yahoo Messenger'ın 17 Temmuz'da kapatılacağını duyurdu. Bu tarihe kadar hizmetin normal bir şekilde kullanılabileceğini açıklayan şirket, "17 Temmuz'dan sonra sohbetlerinize erişemeyeceksiniz" dedi.

Verizon'a satışı 9 Haziran 2017'de tamamlanan Yahoo için 4,5 milyar dolar ödenmişti. Satışın ardından Yahoo'nun elinde, Çinli e-ticaret devi Alibaba Group'taki yüzde 15 ve Yahoo Japonya'daki yüzde 36'lık hisseler ile nakit stoklar ve çekirdek olmayan patentler kalmıştı. Yahoo'nun ismi "Altaba Inc." olarak değiştirilmişti.

2012'de CEO'luk görevine gelen Marissa Mayer da 14 Haziran 2017'de istifa etmişti. İstifadan dört ay sonra Yahoo, 2013 yılındaki siber saldırıdan 3 milyar hesabının hepsinin etkilendiğini açıklamıştı.