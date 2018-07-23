Yabancı dilinizi geliştirmek için teknolojiyi kullanın

Yabancı dil öğrenmek isteyenler ya da bildiği yabancı dili geliştirmek isteyenler artık sadece kursa gitmiyor.

Kursa gitmeye vakti olmayanlar veya gitse de boş zamanlarında da pratik yapmak isteyenler için onlarca yabancı dil uygulaması var. Bunlardan birçoğu farklı dillerde eğitim veriyor.

Duolingo

En iyi yabancı dil uygulamaları arasında Duolingo ilk sıralarda yer alıyor. Android ve iOS platformlarında popüler bir uygulama olan Duolingo, yabancı dil öğrenmek isteyenlere farklı dil seçenekleri sunuyor.

Ücretsiz hizmet veren bu uygulama, aynı zamanda dinleme, konuşma, boşluk doldurma gibi etkinlikleriyle, kullanıcılarına daha etkin bir şekilde yabancı dil öğrenme imkanı veriyor.

Ayrıca Duolingo, kullanıcılarına pratik yapması gereken saati de hatırlatıyor.

Busuu

Busuu, hem dil öğrenmek hem de bol bol pratik yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir uygulama. Kullanıcının temel seviyeden başlayarak, ileri seviyeye kadar kendini geliştirmesine imkan sağlıyor.

"Günde sadece 10 dakikanı ayırarak yeni bir dil konuş" sloganıyla yola çıkan Busuu, kullanıcılarına konuşma, yazma gibi etkinlikler sunuyor.

Busuu'nun öğrettiği yabancı diller ise şunlar: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca, Lehçe, Türkçe, Rusça ve Arapça.

Hem ücretsiz hem de premium seçeneği bulunan uygulama ile kullanıcı istediği zaman yabancı dil pratiği yapabiliyor.

Cambly

İngilizce'yi ana dili olanlardan öğrenmek isteyenler, Cambly uygulamasını tercih ediyor.

Online İngilizce konuşma imkanı sunan uygulamanın eğitmenleri ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerden ana dili İngilizce olan kişiler.

Sadece bir tıkla 5 saniyeden kısa bir sürede eğitmenlere bağlanan Cambly, aynı zamanda farklı alanlarda da eğitim veriyor. İş ingilizcesi, havacılık, seyahat, bilim gibi konularda uzmanlaşmak isteyenler Cambly uygulamasını seçiyor.

Ayrıca Cambly ile TOEFL ve IELTS uzmanlarından eğitim alınabiliyor. Ücretsiz deneme imkanı sunan uygulama, daha sonra farklı paketlerle kullanıcısının düzenli çalışmasını sağlıyor.

Voscreen

Voscreen, kısa videolarla kullanıcının İngilizce becerisini geliştirmesini sağlayan bir uygulama.

Uygulama, içeriklerini film, dizi, belgesel ve çizgi film gibi programlardan alıyor ve kısa video kesitleriyle İngilizce'yi daha eğlenceli öğretiyor.

Voscreen, kullanıcının anlama hızını artırmasını, hızlı okuma becerilerini ve refleksif düşünme yeteneklerini geliştirmesini sağlıyor.

Ücretsiz Voscreen, Android ve iOS kullanıcılarına sunuluyor.

Memrise

İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Korece gibi farklı dil öğrenme imkanı sunan Memrise uygulamasını, uzman dilbilimciler hazırladı.

Gündelik konuşmaları, her zaman kullanılan ifadeleri öğrenmeyi sağlayan uygulamanın hem ücretsiz hem premium üyeliği bulunuyor.

30 milyondan fazla kullanıcının kayıt olduğu Memrise, çevrimdışı mod imkanıyla yabancı dil öğrenmenin sınırını kaldırıyor.

HiNative

HiNative uygulaması, kullanıcıların İngilizce, İspanyolca, Fransızca gibi dilleri anadili olarak konuşanlardan öğrenmesini sağlıyor.

Bu uygulamada, akla gelebilecek her türlü soru dünyanın dört bir yanındaki insanlara sorulabiliyor. "Bunu İngilizce nasıl telaffuz ederim?", "Bu iki sözcük arasındaki fark ne?" gibi soruların cevabı HiNative ile alınabiliyor.

Yaygın kullanılan diller ile ilgili kısa dersler, ipuçları ve oyunlara da bu mobil uygulamadan erişilebiliyor.

Android ve iOS uygulamaları arasında bulunan HiNative ücretsiz hizmet veriyor.

Speaky

Dünyadan milyonlarca kullanıcının katıldığı Speaky uygulaması, farklı dillerde pratik yapma imkanı sunuyor.

110'dan fazla dil ile ilgili etkinliklerin bulunduğu Speaky, kullanıcının ilgi alanlarını farklı insanlarla konuşabilmesini sağlıyor.

Android ve iOS uygulamalarına hizmet veren Speaky ücretsiz ancak uygulama içi satın almalar mevcut.

Linguaelo

İngilizce öğrenmek için eğlenceli bir yöntem arayanların tercihi Linguaelo oluyor. Dünya çapında 16 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulamada, ilk olarak kullanıcının İngilizce seviyesi belirleniyor.

Uygulama günde sadece 30 dakika İngilizce öğrenmeye ayırarak, çok hızlı sonuç alınacağını vadediyor.

Ücretsiz olan uygulama kullanıcılarına gramer, dinleme ve kelime etkinlikleri sunuyor. Aynı zamanda TED konferansları, İngilizce makaleler gibi pek çok içeriğe erişim de sağlıyor.

Babbel

Rakiplerinden farklı olarak kullanıcının ilgi duyduğu alanlara odaklanan Babbel, 14 farklı dilde eğitim veriyor. Bunlar arasında, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Endonezce, Türkçe gibi diller yer alıyor.

Ücretsiz uygulamada, ortalama 15 dakikalık dersler sayesinde günlük hayattan konuşmalar kullanıcıya öğretiliyor.

HelloTalk

10 milyondan fazla kullanıcısı bulunan HelloTalk uygulamasına, hem web sitesi hem de mobil uygulama üzerinden ulaşılabiliyor.

Yeni kültürler keşfetmeyi, dünyanın herhangi bir yerinden arkadaş edinmeyi sağlayan uygulama, kullanıcılarına karşılıklı dil değişimi imkanı sağlıyor.

100'den fazla dilde pratik yapılabilen uygulamada metin, sesli kayıtlar, sesli aramalar ve video görüşmeleri de mevcut.

"Bir dili öğrenmenin en iyi yolu aslında onu konuşmaktır" sözüyle yola çıkan uygulama ücretsiz hizmet veriyor.

Uygulamada, ortak çalışmaya dayalı bir öğrenme deneyimi için, kullanıcı bireysel üyelerle sohbet edebiliyor veya grup sohbetlerine katılabiliyor.

Kaynak: TRT Haber