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Wi-Fi güvenlik protokolünde yeni dönem

WAP3 güvenlik protokolüyle, ağ anahtarlarının çevrim dışı kırılma girişimlerinin ve ağa sızıldığında geçmişe dönük verilere ulaşılmasının önüne geçilecek.

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Wi-Fi güvenlik protokolünde yeni dönem

Wi-Fi standartlarını belirleyen Wi-Fi İttifakı, 2004'te kabul edilen WPA2 güvenlik protokolünün güncellenmiş hali WPA3 güvenlik protokolünü kullanan cihazlara sertifika vermeye başladığını duyurdu.

Yeni protokolün, Wi-Fi ağlarına bağlanan cihazlar için yeni veri güvenliği korumaları içerdiği belirtildi.

WPA3 ile ağ anahtarlarının çevrim dışı kırılmaya çalışılmasını önlemek için çevrim dışı kayıtlarda ağ anahtarına yalnızca bir kere giriş yapılmasına izin verilecek. Ağ anahtarını sürekli denenmelerle kırmaya çalışan bir bilgisayar korsanının ağa çevrim içi bağlanması gerekeceğinden sızma girişimleri canlı tespit edilip engellenebilecek.

WPA3 ayrıca, herhangi bir sızma halinde ağdaki verilerin geriye dönük ele geçirilmesini engelliyor. Yeni protokolle bilgisayar korsanları ağa izinsiz sızabilse bile geçmiş verilere erişemeyecek, yalnızca güncel veri akışını görüntüleyebilecek.

Wi-Fi İttifakı, WAP3'ün şimdilik tüm cihazlar için zorunlu tutulmayacağını ancak 2019'da yeni Wi-Fi standardı IEEE-802.11ax'e geçilmesinin ardından zorunlu hale getirilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: wi-fi, internet, WAP3 güvenlik protokolü, Wi-Fi İttifakı
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