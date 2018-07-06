WhatsApp’tan yalan haberle mücadele araştırmalarına 50 bin dolar kaynak

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yayınladığı bir blog yazısıyla, yalan haberle mücadele amacıyla 50 bin dolarlık araştırma fonu başlattığını duyurdu. WhatsApp'taki yanlış bilgilendirmelere sebep olan sorunlarla ilgili araştırma yapanlara 50 bin dolarlık bu fondan destek verilecek.

WhatsApp Araştırma Ödülleri

WhatsApp Araştırma Ödülleri adıyla duyurulan fon, kademeli olarak hayata geçirilecek. Buna göre, ilk aşamada herhangi bir sosyal bilim ya da ilgili disiplin kullanarak bu problem alanında teknolojinin günümüz toplumundaki etkisine ışık tutanlara destek olunacak.

WhatsApp, araştırma fonunda öncelikli bazı alanlar da belirlemiş durumda. Bunların başında problemli içeriklerin bilgi işleme süreci geliyor. Seçimlerle ilgili bilgiler, ağ etkileri ve paylaşımların viral karakteristikleri, dijital okuryazarlık ve yanlış bilgiler, şifreli sistemlerde problematik davranışların tespiti de diğer konular olarak öne çıkıyor.

Ancak fon bunlarla sınırlı değil. Kapsama dahil olabilecek diğer çalışmalar da ödüle tabi olabilecek.

Kaynak: TRT Haber