WhatsApp'tan spam mesajlara karşı önlem

WhatsApp'ın beta sürümü, geçtiğimiz senelerde birçok yeni işlevin test alanı oldu. Okundu onaylarını devre dışı bırakma, YouTube videolarını kutucuk içerisinde oynatma, bunlardan sadece bazılarıydı. Şimdi ise firma, bir başka yeniliği test ediyor.

Herhangi bir kullanıcı, başka bir sohbetteki mesajı doğrudan size yönlendirdiğinde, mesajın üzerinde "iletildi" bildirisi olacak. Bu etiket sayesinde kullanıcılar, mesajların farklı bir sohbetten yönlendirildiğini direkt olarak anlayabilecek.

Kullanıcılar spam mesajlarını WhatsApp’a rapor ederek sürekli spam mesajı gönderen kişilerin WhatsApp hesabının kapatılmasına yardımcı olabilecek.

iOS ve Android için WhatsApp resmi sürümlerine bu özelliğin ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.

Kaynak: DHA