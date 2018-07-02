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WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik

Popüler anında mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kalabalık grup sohbetlerini mesaj kargaşasına karşı daha işlevsel hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özellik getirdi.

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WhatsApptan grup sohbetlerine yeni özellik

WhatsApp'ın yeni özelliği ile sohbet gruplarına mesaj atmayı yalnızca grup yöneticileriyle sınırlandıran bir seçenek sunulacak.

Yeni seçenekle çok sayıda kişinin kullandığı sohbet gruplarında kişilerin konuşmaları yahut bireysel yorumlarının mesaj kirliliğine yol açmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Kişilerin WhatsApp gruplarını kullanma sebeplerinden biri de okul aile birlikleri, dernekler ve topluluk merkezleri gibi organizasyonların yaptığı açıklama ve duyurulardan haberdar olmak. Yeni özellik bu tip grup hesaplarının yöneticilerine daha kullanışlı araçlar sunmayı hedefliyor.

Yeni özellik, "Grup Bilgisi" sekmesinde "Grup Ayarları/Mesaj Yollama/Yalnızca Yöneticiler" seçeneği işaretlenerek ayarlanabiliyor.

Kaynak: AA

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