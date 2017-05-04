  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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WhatsApp'ta erişim sorunu

Dünyanın en yaygın akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp'a gece 22.00 civarında erişim sağlanamadı.

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WhatsAppta erişim sorunu

Küresel düzeyde en yaygın kullanılan akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp'ta gece saatlerinde bağlantı sorunu yaşandı.

Başta fotoğraf ve yazılı veri paylaşımı amaçlı olmak üzere dünyada 1 milyardan fazla insanın kullandığı WhatsApp uygulamasındaki bağlantı sorunu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Whatsapp ile global seviyede bir problem olduğu raporlandı. Operatörlerimizden kaynaklı herhangi bir arıza bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Whatsapp kesintisiyle ilgili haritayı da paylaşan Sayan, "İletişimde yerli ve milli teknolojilerin kullanılması çok ama çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Birkaç saat süren bağlantı sorunu daha sonra çözüldü ve veri paylaşımı normale döndü. AA

Etiketler: whatsapp
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