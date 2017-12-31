WhatsApp'ta erişim sıkıntısı yaşandı

Akıllı telefonlarda kullanılan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp çöktü, 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan anlık mesajlaşma servisi kullanıcıları panik yaşadı.

Bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'WhatsApp çöktü' mesajları göndermeye başladı.

Kullanıcılar, söz konusu sorunu Twitter'da dile getirdi.

BTK'dan açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan Twitter hesabından açıklama yaptı.

Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar... pic.twitter.com/EGsrbFbG0I — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) 31 Aralık 2017

Sayan'ın açıklaması şöyle:

"Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar..."

BTK Başkanı WhatsApptaki sorunun çözüldüğünü duyurdu

BTK Başkanı Sayan, "USOM WhatsApptaki teknik sorunun sona erdigini ve whatsapp trafiğinin arttığını raporladı." dedi.