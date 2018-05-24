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Buradasınız : » » WhatsApp'ta büyük hata

WhatsApp'ta büyük hata

WhatsApp, yeni güncellemesiyle büyük bir hataya imza attı. Birçok kullanıcı güncellemenin ardından engelledikleri kullanıcılardan tekrar mesaj aldıklarını belirtti.

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WhatsAppta büyük hata

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, büyük bir hataya imza attı.

Uygulamaya yeni gelen güncellemenin ardından birçok kullanıcı, engelledikleri kullanıcıların kendilerine yeniden mesaj atabildiklerini belirtti.

 

 

Hem Android hem de iOS kullanıcılarının bir kısmı güncellemedeki hatadan etkilendi. Sorunun yeni bir güncelleme ile çözülmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

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