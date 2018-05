WhatsApp'ta büyük hata

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, büyük bir hataya imza attı.

Uygulamaya yeni gelen güncellemenin ardından birçok kullanıcı, engelledikleri kullanıcıların kendilerine yeniden mesaj atabildiklerini belirtti.

Guys please, why am I still getting WhatsApp messages from this person even when I already blocked him?



Is there a new way to blocking a number from sending you messages on WhatsApp?



Please help!!! pic.twitter.com/GuUrq1nSjT