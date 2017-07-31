  • 31 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » WhatsApp'ı açmadan mesaj gönderilebilecek

WhatsApp'ı açmadan mesaj gönderilebilecek

WhatsApp, ikonun üzerinde çıkan açılır pencere ile WhatsApp'ı açmadan daha hızlı sonuca ulaşabileceğiniz yeni özeliği duyurdu.

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WhatsAppı açmadan mesaj gönderilebilecek

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının karşısına pratik bir özellik ile çıkmaya hazırlanıyor.

WhatsApp, Android Beta’da ikonun üzerinde çıkan uygulama kısayollarını test ediyor.

Bu kısayollar sayesinde WhatsApp’ın içerisine girmeden yapmak istediğiniz şeye ulaşabileceksiniz.

Örneğin bir fotoğraf çekip arkadaşınızla paylaşmak istiyorsunuz. Bunun için WhatsApp’ın içerisine gidip fotoğraf çekmek yerine uygulamayı açmadan bizzat fotoğraf çekme ekranına gidebilirsiniz.

Bunun dışında sık sık konuştuğunuz arkadaşlarınızı, ailenizi veya sevgilinizi eklediğiniz yıldızlı mesajlar alanında sürekli konuştuğunuz kişilere anında ulaşabilirsiniz. 

Henüz beta aşamasında olan özelliğin önümüzdeki haftalarda Android platformuna gelmesi bekleniyor. 

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