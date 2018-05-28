WhatsApp’a yeni özellik: Hesap Bilgilerini Talep Et

WhatsApp, Android ve iOS sürümlerine yeni bir özellik ekledi. WhatsApp’ın, hesap bilgileri ve ayarlarını içeren “hesap bilgilerini test et” özelliği kullanma sunuldu.

Yeni gelen özellikle, WhatsApp tarafından kullanıcıya gönderilecek dosyada, telefon numarası, telefon modeli, IP adresi, profil resmi, grup adları ve tüm gizlilik ayarları ayrıntılı bir şekilde yer alacak. Peki, kullanıcı WhatsApp’tan özel bilgilerini nasıl alacak?

Öncelikle WhatsApp’ı açın ve ‘ayarlar’ bölümünden ‘Hesap’ kısmına girin.

Karşınıza gelen ekranda “Hesap Bilgilerini Talep Et” seçeneğine dokunun.

Daha sonra ‘Raporu Talep Et’ seçeneğine girin.

Bu aşamada işlem tamamlanıyor. Ancak hesap bilgilerinizi görebilmeniz için 3 gün beklemeniz gerekiyor.

Kaynak: DHA