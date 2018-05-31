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WhatsApp'a yaş sınırı geliyor

Avrupa Birliği’nin (AB) yeni veri koruma kanunu ile WhatsApp’ı kullanım yaş sınırı 13'ten 16'ya çıkarılıyor.

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WhatsAppa yaş sınırı geliyor

Daha önce 13 yaşını doldurmuş herkesin platforma kayıt olmasına izin veren anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, yürürlüğe giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile yaş sınırını 16'ya yükseltti.

Yönetmelik, bir çocuğa ait kişisel verilerin işlenmesi için özel önlemlerin alınmasını gerektiriyor. Bundan dolayı WhatsApp, 16 yaşın altındaki herkesin servisi kullanması için ebeveyn veya vasi onayına sahip olması anlamına gelen asgari yaş şartını getirdi.

Şirket, yeni güncelleme ile kullanıcılarının gizliliğini nasıl koruduklarına ilişkin yeni yüksek şeffaflık standartlarını karşıladıklarının altını çiziyor.

Yönetmelik öncesi yaşını doğrulatamayan WhatsApp kullanıcıları, 25 Mayıs itibarıyla uygulamayı kullanamamaya başladı.

Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmadığı için bu yaş sınırı ülkemizde uygulanmıyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: whatsapp, veri koruma kanunu
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