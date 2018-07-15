WhatsApp'a "okundu olarak işaretle" özelliği geliyor

WhatsApp en son yaptığı 2.18.214 sürüm numarasına sahip beta güncellemesi ile Android tabanlı cihazlara bildirim paneli üzerinden "okundu olarak işaretle" özelliğini getirdi.

Beta güncellemesi öncesinde Android kullanıcıları WhatsApp üzerinden bir mesaj aldıklarında, bildirim panelindeki "cevapla" butonuyla doğrudan mesaja yanıt verebiliyor ya da mesajı sağa sola kaydırıp yok sayabiliyordu.

Ancak bu yeni geliştirilen özellikle artık aynı sohbetten gelen mesajları uygulamaya giriş yapmadan, bildirim paneli üzerinden okundu olarak işaretlemek mümkün hale geldi. “Okundu olarak işaretle” butonuna tıklandıktan sonra karşı tarafta mesajın okunduğunu belirten mavi tik görünecek.

Kaynak: TRT Haber