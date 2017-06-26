WhatsApp'a beklenen özellik geldi!

Yaklaşık bir yıl önce WhatsApp, dosya paylaşma özelliğini yayınlamıştı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bütün doküman tipini uygulama üzerinden paylaşabiliyordu.

Şimdiye dek uygulama sadece doküman paylaşımına izin veriyordu ancak yeni güncelleme ile bu engel ortadan kalkıyor.

WhatsApp bu yeni özelliği beta kullanıcıları ile test etmeye başladı. Artık uygulama üzerinden APK dosyaları bile paylaşabilirsiniz. Bu ayrıca ham formatta fotoğraf ve video paylaşımının de önünü açıyor.

Paylaşacağınız dosyanın boyutu iOS'da 128MB, Android'de ise 100MB üzerine çıkamıyor. Masaüstü ve tarayıcı sürümleri de en fazla 64MB dosya boyutuna izin veriyor.

Şimdilik bu özellik sadece küçük bir beta test kullanıcıları tarafından erişilebiliyor. Özelliğin genel kullanıma ne zaman açılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.