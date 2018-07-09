WhatsApp şüpheli bağlantılar için uyaracak

Son güncellemesiyle Android Beta uygulamasına yeni bir özellik daha ekleyen WhatsApp, yakında tüm kullanıcılarını spam mesajlarla yayılan şüpheli bağlantılar için uyaracak.

Google Play Beta programına dahil olanların deneyimleyebileceği özellik WhatsApp 2.18.206 sürümünde yer alıyor.

Şüpheli Bağlantı Algılama ismine sahip yeni özellik kullanılırken, sakıncalı bir link tespit ederse, kullanıcılara açılır bir pencereyle bu linkin bulunduğu sayfayı ziyaret etme konusunda emin olup olmadığı soruluyor.

Android Beta kullanıcılarının deneyimleyebildiği yeni özelliğin testler tamamlandıktan sonra nihai sürümünün de gelmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber