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WhatsApp, sahte habere karşı önlem alıyor

WhatsApp'ın sahte haberlere karşı önlem aldığı iddia edildi. Şirketin yeni bir özellik üzerinde çalıştığı, iletilen mesajlar konusunda uyarı yapacağı belirtiliyor.

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WhatsApp, sahte habere karşı önlem alıyor

New Indian Express'te yer alan habere göre, WhatsApp, iletilen mesajlara bir ibare koyarak, haberin elden ele yayıldığını bildirmek istiyor.

Ocak ayında WaBetaInfo isimli web sitesinde sistemin masaüstü, mobil tüm sürümleri için özel bir bildirim üzerinde çalışıldığı, 25 defadan fazla iletilen mesajlarda mesajın 'çok iletilen' olduğu belirtilmişti. Bu özellik daha sonra çalışma listesinden çıkartıldı.

WhatsApp geliştiricilerinden biri ile konuşan Express'e göre, özelliğin ne zaman devreye gireceği henüz belli değil.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: whatsapp
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