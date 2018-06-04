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Vücut içine yerleştirilen cihazlar radyo dalgalarıyla çalıştırıldı

Vücut içine yerleştirilen pirinç büyüklüğündeki cihazların uzaktan radyo dalgalarıyla çalıştırıldığı belirtildi.

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Vücut içine yerleştirilen cihazlar radyo dalgalarıyla çalıştırıldı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacıların Brigham Kadın Hastanesi'nde görevli uzmanlarla geliştirdiği yeni teknolojinin, gelecekte ilaç vermeyi ve diğer tıbbi uygulamaları uzaktan kontrol etmeyi mümkün kılabileceği belirtildi.

38 metre uzaktan verilen komutu algılayabiliyor

Araştırma çerçevesinde domuzlar üzerinde yapılan deneylerde vücudun 10 santimetre derinine yerleştirilen sensörün bir metre uzaktan harekete geçirilebildiği, sensörlerin deriye çok yakın olmaları halinde 38 metre uzaktan verilen komutu bile algılayabildiği kaydedildi.

Dokular açısından güvenli

Cihazların radyo dalgalarıyla harekete geçirilmesinin dokular açısından güvenli olduğu vurgulandı.

Bilim adamları, cihazların, gelecekte kişiye ilaç verilmesini, vücut içinin gözlemlenmesini veya beynin ışık ya da elektrikle uyarılıp hastalık tedavisini mümkün kılacak biçimde geliştirilebileceğini ifade ediyor.

Araştırmaya, Media Lab Konsorsiyumu ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin fon sağladığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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