Vodafone ve Huawei'den dünyanın ilk 5G araması

Vodafone ve Huawei tarafından yeni 5G standardı Bağımlı-Non Standalone (NSA) kullanılarak yapılan dünyanın ilk 5G araması başarıyla tamamlandı.

HD arama denemesi de başarılı oldu

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Vodafone ve Huawei, ilk uygulanabilir 5G standardı olan "5G Yeni Radyo (5G NR)" standardını ve 3,7 GHz spektrum bandını (Sub 6) kullanarak dünyanın ilk 5G aramasını yaptı. Test şebekesiyle yapılan arama, dün başlayan Mobil Dünya Kongresi öncesinde İspanya'da gerçekleştirildi.

Hücresel bağlantı standartlarının yönetimini üstlenen 3GPP, Aralık 2017'de Sürüm-15 (Release-15) kapsamında 4G şebekesine bağlı çalışabilen NSA 5G Yeni Radyo (5G NR) standartlarını tamamlayarak yayınladı.

Bu kapsamda yapılan deneme, aynı anda hem 4G hem de 5G şebekesine veri bağlantısı sağlayan bir test cihazıyla tamamlandı. 4G üzerinden başlayan ve sonrasında ek olarak 5G bağlantısı sağlanarak kurulan data aramasında, ayrıca aynı hat üzerinden HD görüntülü arama denemesi de başarıyla tamamlandı.

Yapılan bu test 5G bağlantısı üzerinden yalnızca 5G datanın değil aynı zamanda 4G ile 5G şebekeler arasında geçişlerin başarıyla yapıldığı uçtan uca 5G aramasının tüm öğeleri ile çalıştığını gösteren ilk deneme oldu.

Denemeyi gerçekleştirmek üzere, 3.7GHz spektrumu kullanılarak uçtan uca 5G Yeni Radyo test şebekesi oluşturuldu. Test için kullanıcı ve kontrol arayüzünü ayrıştıran ve dilimleme (slicing) teknolojisini destekleyen Huawei radyo erişim şebekesi (RAN) ve çekirdek şebeke kuruldu.

"5G'nin hayata geçirilmesinde önemli bir dönüm noktası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Şebeke Stratejisi ve Mimarisi Grup Başkanı Santiago Tenorio, Vodafone için 5G'nin hayata geçirilmesinde önemli bir dönüm noktası olan bu test aramasında övgüyü aralık ayından bu yana yorulmadan çalışan Huawei ve Vodafone mühendislerinin hak ettiğini ifade etti.

Huawei'in 5G ürünlerinden sorumlu başkanı Yang Chaobin da Huawei olarak, uçtan uca 5G şebeke teknolojisinin daha da geliştirilmesine kendilerini adadıklarını belirtti.

Bu testin, 3GPP standardına dayalı 5G'nin eriştiği noktayı gösterdiğine işaret eden Chaobin, Vodafone ile iş birliğini sürdürmeye ve ticari denemelere girmeye hazır olduklarının altını çizdi.

NGMN Alliance Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Peter Meissner ise, "İlk 5G araması, 3GPP'nin 4G şebekesine bağlı çalışan Yeni Radyo standardını tamamlamasından sadece iki ay sonra, sektörde beklenenden çok daha önce gerçekleştirildi. Bu, dünyaya zamanı gelince sektörün 5G hizmetlerini müşterilerine sunmaya hazır olduğu yönünde büyük umut vaat eden bir mesaj gönderiyor" değerlendirmesini yaptı.

Açıklamaya göre, 5G test araması Mobil Dünya Kongresi süresince Vodafone standında gösterilecek.

Kaynak: AA