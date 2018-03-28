  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Uzaya giden astronotun DNA’sı dönüşte ikiziyle uyuşmadı

Uzaya giden astronotun DNA’sı dönüşte ikiziyle uyuşmadı

NASA'da astronot olarak görev yapan Scott Kelly’nin DNA'sının, uzayda bir yıl süre geçirdikten sonra ikiz kardeşi Mark Kelly ile artık uyuşmadığı ortaya çıktı.

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Uzaya giden astronotun DNAsı dönüşte ikiziyle uyuşmadı

Uluslararası Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2014 yılında başlattığı “Twin Study (İkiz Araştırması)” programına son birkaç yıldır katılan ikiz Kelly kardeşleri adım adım takip etti. Bir yıllığına uzaya giden Scott Kelly ve aynı süre içinde dünyada kalan Mark Kelly’nin hayati değerleri, saç, vücut sıvıları, deri hücreleri gibi birçok değerleri incelendi.

Bir yıl uzayda kaldıktan sonra dünyaya dönen Scott Kelly’nin değerlerinde farklılık gözlemleyen araştırmacılar, uzatılmış telomer gibi çoğu değerlerinin dünyaya döndükten sonra normale döndüğünü saptadı. Dönmesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen Scott Kelly’nin DNA’sının değişmediği ortaya çıktı.

NASA Kelly kardeşler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın, uzaya gönderilen astronotlarda oluşabilecek değişimler kapsamında üç yıllık Mars görevine katkı sağlayacağını açıkladı.

Kaynak: DHA

Etiketler: twin study, NASA, ikiz araştırması, dna
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