Uzay Kampı Türkiye'den Asteroid temalı program

Uzay Kampı Türkiye, 30 Haziran Asteroid Günü dolayısıyla asteroid temalı program hazırladı.

6 günlük kamp programı

Uzay Kampı Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, kampta 24-30 Haziran tarihlerinde uygulanacak 6 günlük yaz kampı programı "asteroid" temalı olacak.

Kampta Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Evren, 9-15 yaş grubu öğrencilere "Dünyamızı Tehdit Eden Gök Cisimleri" konulu sunum yapacak.

Kampta çeşitli aktivitelerle yeryüzüne çarpan gök cisimlerinin güneş sisteminin ilk oluşumundan izleri nasıl taşıdığı aktarılacak. Asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve meteoritlerin özellikleri ve keşifleriyle ilgili bilgiler verilecek.

Kaynak: AA