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UUİ'de astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki güç nakil şebekesine ait geçen hafta yenilenen pilleri devreye sokmak üzere yeni bir uzay yürüyüşüne çıktı.

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UUİde astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
ABD'li ve Fransız astronotların, Shane Kimbrough ve ABD'li astronot Peggy Whitson'ın geçen cuma günü çıktığı uzay yürüyüşünde bağlantılarını yaptığı 3 lityum-iyon pili çalıştıracağı bildirildi.
 
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), güneş enerji sistemi için istasyondaki nikel-hidrojen pillerin yerini alan yeni lityum-iyonların daha kullanışlı olduğunu açıklamıştı.
 
Thomas Pesquet, böylece 15 yıldır uzay yürüyüşüne çıkan ilk Fransız astronot oldu.
 
Shane Kimbrough ve Peggy Whitson, 6 Ocak'ta, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) güç nakil şebekesine ait pilleri bağlamak için uzay yürüyüşüne çıkmıştı.
 
Etiketler: astronot, UUİ, uluslararası uzay istasyonu, uzay yürüyüşü
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