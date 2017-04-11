  • 11 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.708
    EURO 3.936
  • BIST 91240.64
    ALTIN 150.128
Buradasınız : » » Uranüs'teki 'auroralar' görüntülendi

Uranüs'teki 'auroralar' görüntülendi

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin Hubble Uzay Teleskobu, Uranüs'te görüntülenen iki ışık kümesinin fotoğraflarını paylaştı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uranüsteki auroralar görüntülendi

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) internet sitesinde, Uranüs'ün insansız uzay aracı Voyager 2 ve Hubble teleskopları tarafından çekilen halkasının ve "aurora" adı verilen parlak ışıkların fotoğrafları yer aldı.

"Auroralar", ilk kez Voyager 2'nin 1980'li yıllarda Dünya'ya gönderdiği gezegen görüntülerinde de yer almıştı.

Güneş rüzgarları, gezegen iyonosferi ve uydu volkanik faaliyetlerinden gelen elektron gibi yüklü tanecik akımlarının güçlü manyetik alanlara girdiklerinde atmosferin üst tabakalarına çıkıyorlar. Burada oksijen ya da nitrojen gibi gaz parçacıklarıyla etkileşime giren akımlar, "aurora" olarak adlandırılan olağanüstü parlak ışık patlamalarını oluşturuyor.

Jüpiter ve Satürn gezegenlerinde bulunan "auroralar" bilim adamları tarafından iyi incelenmiş olsa da Uranüs'teki auroralar hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

Güneş Sistemi'nde, Güneş'ten uzaklığına göre 7. gezegen olan Uranüs'ün kütlesi Dünya'nın 4 katı büyüklüğünde. Gezegenin iç katmanları ağırlıklı olarak buz ve kayaçtan oluşuyor. 

Etiketler: uranüs, hubble, Uzay Teleskobu, aurora
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER