Ünlülerin hesabını çalan kişiye hapis cezası

BBC'de yer alan habere göre, aralarında ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence'ın da bulunduğu ünlü kişilerin internet hesaplarına sızarak gizli bilgilerini çalan 29 yaşındaki Edward Majerczyk 9 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Bir kimlik avı sistemi oluşturarak kurbanlarının internet üzerindeki kullanıcı adlarını ve şifrelerini ele geçirmekle suçlanan Majerczyk, adı açıklanmayan bir ünlünün özel fotoğraflarını internet üzerinde paylaşması nedeniyle 4 bin 900 pound tazminat cezası aldı.

Majerczyk, geçen yıl bilgi hırsızlığı için korumalı bilgisayara yasa dışı yollarla erişmek suçundan yargılandığı mahkemede suçunu itiraf etmiş, mahkeme belgelerinde mağdurların isimleri anılmamıştı.

Aralarında ABD'li oyuncular Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve model Kate Upton'ın bulunduğu ünlülerin özel fotoğrafları 2014'te internet üzerinden paylaşılmıştı.

Majerczyk'nin avukatı Thomas Neddham ise müvekkilinin depresyonda olduğunu iddia etmişti.