Üniversitelilerin elektrikli aracı: Ayvaz

TÜBİTAK'ın düzenleyeceği "Alternatif Enerjili Araç Yarışları" kapsamında elektrikle çalışan araç üreten Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) öğrencileri, kısa sürede kendi imkanlarıyla oluşturdukları "Ayvaz" isimli aracı yarışlara hazırlıyor.

Yaklaşık 5 ay önce D-100 karayolunun Dağkent mevkisinde bulunan atölyede çalışmaya başlayan Elektrik ve Elektronik ile Makine Mühendisliği bölümlerinden 25 öğrenci, TÜBİTAK'ın Ağustos ayında düzenleyeceği, "Alternatif Enerjili Araç Yarışları"na katılmak için elektrikle çalışan araba üretti.

Kendi imkanlarıyla 3 ay Ar-Ge ve 2 aylık üretim sürecini yoğun çalışma temposuyla geçiren ekip, ağırlığı 440 kilogram olan aracın üretimini tamamlayarak, test sürüşlerini yaptı.

Bütün parçalarının montajını elle gerçekleştirdikleri aracın iç donanımı ve aksesuarları üzerindeki son dokunuşları gerçekleştiren öğrenciler, projelerinin yarış pistinde jürinin önüne çıkacağı günü bekliyor.

Her parçasını elleriyle monte ettiler

Makina Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve projenin takım kaptanı Mehmet Ali Akalın, elektromobil çalışmasını, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışlara katılmak amacıyla yaptıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Takımımız 25 kişiden oluşmakta. Elektrik ve Elektronik ile Makine Mühendisliği ortak çalışmasında 3 ay boyunca Ar-Ge, 2 ay süresince de bilfiil çalışmayla yapmış olduğumuz bir elektromobil."

Akalın, aracın modellemesi, dış cephe ve aksamının tamamını kendilerinin yaptığını belirterek, "Şu an geldiğimiz aşamada boya ve iç dizayn kaldı. Bunun da yarış kurallarına uygun olması gerekiyor. İki adet koltuk ve iki adet sürücünün olması gerek. Sürücüye hazır bir şekilde kokpit ayarlıyoruz. Nasip olursa 15 gün içerisinde tamamen bitireceğiz" dedi.

Elektromobil kategorisinde yarışacaklar

Yarışların Ağustos ayında yapılacağından bahseden Akalın, şunları söyledi:

"Ağustos'un 5'inde aracımız teknik kontrollere giriyor, geçersek yarışlara katılacağız. Biz elektromobil kategorisinde yarışacağız. Toplamda 3 kategori var; elektromobil, hidromobil ve otonom. Biz bu ilk senemiz olduğu için elektromobil kategorisinden gireceğiz. İnşallah önümüzdeki sene hidromobil ve otonomi de düşünüyoruz, iddialıyız."

TÜBİTAK ve Bolu Belediyesi'nden aldıkları desteklerle aracı tamamladıklarını vurgulayan Akalın, çalıştırmaları geliştirebilmek ve daha kaliteli üretim için sponsora ihtiyaçlarının olduğunu da anlattı.

Kaynak: AA