Üniversiteli gençlerin F-16 hayali gerçek oldu

KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Savunma Sistemleri ve Teknolojileri Topluluğu tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen “KTÜ Savunma Sanayi Günleri'nde iki öğrenci tarafından geliştirilen F-16 savaş uçağı simülatörü en çok ilgi gören stantlar arasında yer aldı.

KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mahmut Enes Özyurt ile Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Alperen Agay tarafından geliştirilen F-16 simülatörü, Türkiye’de sayılı çalışmalar arasında gösteriliyor.

Özyurt, geliştirdikleri çalışmayı daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

“F-16 simülasyon kokpiti, arkadaşlarımızla birlikte hayalini kurduğumuz bir projeydi. Tamamıyla el yapımı bir proje. Alüminyum saç profiller kullanarak iskeletini oluşturduk, sonrasında üzerine kontrplakları koyduk. Şu an yüzde 95’i bitmiş durumda. Geri kalanı elektriksel olarak döşenecek ve kullanıma hazır olacak. Gaz kolunu 3D yazıcıdan kendimiz imal ettik, ateş etme tuşu da 3D yazıcısından gerçekleştirdik. Simülasyon kokpiti olarak Türkiye’de sayılı çalışma var. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Bunu daha da ileriye taşıyacağız.”

Alperen Agay da simülatörü 3 haftada yaptıklarını belirtti.

“Simülatörü 3 haftada bitirdik. Planlanması çok öncelere dayanıyor. Liseden beri hayalini kurduğum bir projeydi. Üniversiteye geçtiğimde imkân buldum ve arkadaşımla beraber simülatörün bütün planlarını çıkarttık. F 16’lara binilmeden önce normalde bu simülatörden eğitim alınır. Bu eğitimin ardından gerçek F-16’lara geçilir. Bizde bu simülatörü kendi imkanlarımızla üretebilir miyiz diye düşündük ürettik, çalıştırıyoruz. Biz bunu çok dar bir alanda kısıtlı imkanlarla yaptık. Daha henüz bitmedi. Bunun ardından tam hareketli olacak olan ikinci versiyonunu yapacağız."

Kaynak: İHA