  • 06 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.631
    EURO 3.831
  • BIST 77106.57
    ALTIN 137.183
Buradasınız : » » Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü

ABD'li astronotlar Shane Kimbrough ve Peggy Whitson, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) güç nakil şebekesine ait pilleri bağlamak için uzay yürüyüşüne çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Uluslararası Uzay İstasyonunda uzay yürüyüşü
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Kimbrough ve Whitson, istasyondaki nikel-hidrojen pillerinin yeni lityum-iyon pillerle değişim sürecini tamamlayacak.
 
UUİ'deki piller Houston'dan kontrol edilen robotlar tarafından değiştirilirken, astronotların uzay yürüyüşü sırasında yeni pillerin bağlantılarını yapması planlanıyor.
 
Yeni lityum-iyon pillerinin eskilerine göre daha kullanışlı olacağı ifade ediliyor.
 
Peggy Whitson'ın ayrıca bu son seferle uzayda en çok yürüyüş yapan kadın astronot olma unvanını elde edeceği belirtildi.
 
Etiketler: uzay yürüyüşü, uluslararası uzay istasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER