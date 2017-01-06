Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Kimbrough ve Whitson, istasyondaki nikel-hidrojen pillerinin yeni lityum-iyon pillerle değişim sürecini tamamlayacak.

UUİ'deki piller Houston'dan kontrol edilen robotlar tarafından değiştirilirken, astronotların uzay yürüyüşü sırasında yeni pillerin bağlantılarını yapması planlanıyor.

Yeni lityum-iyon pillerinin eskilerine göre daha kullanışlı olacağı ifade ediliyor.

Peggy Whitson'ın ayrıca bu son seferle uzayda en çok yürüyüş yapan kadın astronot olma unvanını elde edeceği belirtildi.