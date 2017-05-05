Uluslararası MEB Robot Yarışması'na 11 ülkeden öğrenciler katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenecek "Uluslararası MEB Robot Yarışması"na 11 ülkeden katılacak öğrencilerin 2 bin 828 robotu icat değeri taşıyor.

MEB, Konya Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Spor Salonunda 10-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 11.Uluslararası MEB Robot Yarışması ile üniversite ve lise öğrencilerinin özgüvenlerinin, araştırma, sorgulama becerilerinin artmasını ve kolektif çalışmayı öğrenmelerini hedefliyor.

Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin arttırılmasını ve toplumda bu alanda farkındalık oluşturulmasını, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürülebilmesini de amaçlayan yarışmada, 12 ülkeden icat değerindeki 2 bin 828 robot sergilenerek, endüstriyel gelişmelerin tanıtılmasına öncülük edecek.

Kategori platformları ve organizasyonun tamamı genel müdürlüğün rehberliğinde öğretmen ve öğrenciler tarafından, giderleri ise genel müdürlük bütçesiyle düzenlenen yarışmanın açılışı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yapılacak.

Yurt dışından da katılım var

Bakanlığın 2013'ten beri düzenlediği yarışmanın bu yılki teması, "Mevlana" ve "Ahican Hoşgörü Kenti Konya'da" olarak belirlendi.

Birincisi 2007'de 3 kategori ve 132 robot ile Ankara'da düzenlenen robot yarışmasının 11'incisine 388 okuldan 3 bin 233 öğrenci ve öğretmen, 12 kategoride 2 bin 828 robotla başvurdu.

Yarışmaya Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, KKTC, Kırgızistan, Makedonya, Tunus, Türkmenistan, Romanya, Suudi Arabistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülkeden 58 öğrenci ve öğretmen, 31 robot ile katılacak.

Para ödülleri TÜBİTAK'tan

Yarışma, Temalı, Çizgi İzleyen Hızlı Çizgi İzleyeni Sumo, Mini Sumo, Robotino (Hareketli Robotlar), İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), İnsansı Robotlar, Endüstriyel Robotik Kol, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama (Carette Caretta) ve Serbest proje şeklinde 12 kategoride gerçekleşecek.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, dereceye giren yarışmacı ekiplerin para ödülü TÜBİTAK tarafından karşılanacak.

Bakanlık ilk üç dereceye girenlere katılım belgesi, başarı belgesi, madalyon ve okullara kupa, dizüstü bilgisayar ve jüri özel ödülü, en iyi tasarım ödülü, fairplay ödülü takdim edecek.

TÜBİTAK tarafından kategorilerinde birinci olan yarışmacı ekip üyesi öğrenci ve danışman öğretmene kişi başı 2 bin 500'er, ikinci olanlara 2 biner, üçüncülük ödülü olarak ise bin 500'er lira verilecek.