Uçan araba Flyer, test uçuşuna başladı

Kitty Hawk'ın üst düzey yöneticisi Sebastian Thrun, "Flyer'ı kullanmanın en az video oyunu Minecraft oynamak kadar kolay olduğunu" söyledi.

İlk başta uçuş özgürlüğünü deneyimlemek isteyen potansiyel müşteriler, medya grupları ve kamuoyu önderleri gibi küçük grupları davet ettiklerini söyleyen Hawk, "Flyer satın almakla ilgilenenler, hiçbir ücret talep edilmeksizin web sitemiz üzerinden deneme sürüşü için başvuru yapabilir" dedi.

Flyer, Kitty Hawk'ın uçan araçları günlük hayatın bir parçası haline getirmesinin ilk adımı olarak görülüyor.

Kaynak: AFP