  • 07 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.571
    EURO 5.41
  • BIST 97206.43
    ALTIN 190.875
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Uçan araba Flyer, test uçuşuna başladı

Uçan araba Flyer, test uçuşuna başladı

Google’ın kurucu ortağı Larry Page tarafından finanse edilen Kitty Hawk'ın "Flyer" modeli uçan arabası, alıcılar için test uçuşlarına başladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Kitty Hawk'ın üst düzey yöneticisi Sebastian Thrun, "Flyer'ı kullanmanın en az video oyunu Minecraft oynamak kadar kolay olduğunu" söyledi. 

İlk başta uçuş özgürlüğünü deneyimlemek isteyen potansiyel müşteriler, medya grupları ve kamuoyu önderleri gibi küçük grupları davet ettiklerini söyleyen Hawk, "Flyer satın almakla ilgilenenler, hiçbir ücret talep edilmeksizin web sitemiz üzerinden deneme sürüşü için başvuru yapabilir" dedi.

Flyer, Kitty Hawk'ın uçan araçları günlük hayatın bir parçası haline getirmesinin ilk adımı olarak görülüyor.

Kaynak: AFP

Etiketler: Uçan araba, Google, Flyer
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER