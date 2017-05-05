Uçakla taşınabilecek yeni zırhlı araç IDEF'te tanıtılacak

Savunma sanayisi alanında yerli araçlarla ön plana çıkan BMC, gelecek hafta düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda uçakla taşınabilecek yeni zırhlı aracını görücüye çıkaracak.

BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir, yaptığı açıklamada, bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın (IDEF) 9-12 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını hatırlattı.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen fuarda dünyadan gelen potansiyel müşterilere araçlarını sunacaklarını anlatan Denkdemir, bin metrekarelik alanda 5 araçlarının sergileneceğini söyledi.

Kirpi'nin küçük kardeşleri sergilenecek

Denkdemir, fuarda sergilenecek Vuran ve Amazon adlı zırhlı araçların testlerinin bitme aşamasında olduğunu, yılın ikinci yarısında seri üretime geçileceğini anlattı.

Vuran ve Amazon'un zırhlı araç Kirpi'nin küçük versiyonları olduğunu anlatan Denkdemir, Kirpi'nin 12, Vuran'ın 9, Amazon'un ise 7 kişilik olduğunu dile getirdi.

Denkdemir, "ailenin küçük fertlerinin" şehir içinde kullanım potansiyeli taşıdığını, daha çevik ve kıvrak olduğunu kaydederek, "Tek bir araçla bu hayat dönmüyor. Büyük ve küçük araçları yan yana getirip bir aile kurduğunuzda ordunun, polisin ihtiyaçları tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla bunları Türk ve Katar ordusunun hizmetine bu sene sunmuş oluyoruz." dedi.

Fuarda Kirpi, Vuran ve Amazon'un yanı sıra, Kirpi'nin Tunus ordusu için ambulans olanı şeklinde üretilen modelinin de yer alacağını kaydeden Denkdemir, bu araçta da bütün koruma faktörlerinin bulunduğuna dikkati çekti.

Yeni aracın maketi görülebilecek

Denkdemir, fuarda yeni araçlarını da tanıtacaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu araç Katar ordusunun çok ciddi miktarda alacağı, adını henüz koymadığımız, yeni lansmanını yapacağımız bir araç. Katar ordusuna özel, sıfırdan, yeni tasarım olarak, yerli, milli, Türk mühendisliğiyle imal ediliyor. 2018 başında seri üretime girecek. Bu araç daha ziyade kargo uçaklarından paraşütle atılıp, paraşütle yere inip, indiği yerden harekete geçebilen, dünyada çok az örneği olan özel bir araç. Türkiye'de ilk defa mühendisliği yapılacak bir araç. Şu anda çalışmalarını başlattık. Yıl sonuna kadar tamamlanacak bir araçtır. Fuarda prototipin bir ön safhası olan mockup (model) dediğimiz büyütülmüş maket görecek müşterilerimiz. Henüz prototipi tamamlanmadı, sonbahar gibi tamamlanır diye tahmin ediyorum. BMC çalışanlarıyla, arkamızda devletimizin gücüyle, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle bir milli yürüyüşe çıktık."

"Her fuar bir hazırlık"

Bütün ülkelerden katılımın sağlandığı IDEF'in dünyanın en büyük 3-4 savunma sanayi fuarından birisi olduğunu kaydeden Denkdemir, "BMC artık araç kalitesiyle dünya ligine girdi. Dolayısıyla fuarın uluslararası arenadaki en önemli oyuncularından biriyiz. Fuarda 5 ürünümüzün hepsi kendine has ürün." ifadelerini kullandı.

Denkdemir, BMC'nin fuarlara "şu kadar mal satalım" diye bakmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, nefesinizin yetmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk. BMC'nin 2025 yılı ciro hedefi 5 milyar dolar. Bunun da yüzde 50'si ihracat olacak. 2025 yılına geldiğimizde yıllık 2-2,5 milyar dolar ihracat gücü olan bir BMC hayal ediyoruz. Bugün bunun aşağı yukarı 20'de birindeyiz. Yıllık 100 milyon dolarlar mertebesinde bir ihracat potansiyeli taşıyor BMC şu an. Buradan oraya kadar bir yolculuğumuz olacak. Her fuar bunun için bir hazırlık." AA