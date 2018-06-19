Uber’e bir darbe de Google’dan geldi

Google Haritalar üzerinden doğrudan erişim sağlanılan Uber'e artık sadece kendi uygulamasından erişim sağlanabilecek. Geçen yıl Uber ve Google iş birliği yapmıştı. Uber uygulamasını yüklemeden Google Haritalar’dan Uber'i arayabilme, yer ayırtma ve ödeme yapabilme gibi özellikler kullanılabiliyordu.

Google, Uber'in rakibi Lyft'in hissesine sahip

Google'ın ana şirketi Alphabet'in, Uber'in rakibi Lyft'te hissesinin olması sebebiyle böyle bir uygulamaya gidilmiş olacağı ifade edilirken, konuyla ilgili olarak Google tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: The Verge