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Buradasınız : » » Twitter'dan siyasi reklamlara "şeffaflık" sözü

Twitter'dan siyasi reklamlara "şeffaflık" sözü

Twitter, 2017 yılı Ekim ayında ABD Senatosu'na sunulan "Dürüst Reklamlar Yasası" tasarısında öngörülen düzenlemelere uyulacağını açıkladı.

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Twitterdan siyasi reklamlara &quot;şeffaflık&quot; sözü

Twitter, geçen yıl kendi bünyesinde kurduğu Reklam Şeffaflık Merkezi'yle, siyasi reklamlara söz konusu tasarının öngördüğü zorunlulukların da ötesinde açıklık ve şeffaflık kazandırmak üzere çalışmalar yürütüyor.

Şirketin, siyasi reklamlar ile göçmenler ve silah kontrolü gibi siyasi konularda yayımladığı paralı ilanlarda, reklam bedelinin ve reklam verenin açık kimliğinin belirtilmesini öngören yasal değişikliklere uyacağı kaydedildi.

"Taahhüdümüzü yerine getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada "Twitter olarak internet reklamlarına şeffaflık getirme taahhüdümüzün gereğini yerine getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dürüst Reklam Yasası'nın bu alanda uygun bir çerçeve sağlayacağına inanıyoruz. Bu konuda yasayı teklif edenler ve diğer ilgili taraflarla çalışmaya hazırız" denildi.

Yasa tasarısı, ekim ayında partiler üstü bir teklifle Senato'ya sunulmuştu.

İnternetteki siyasi reklamlara düzenleme getirilmesi konusu, Rusya'nın sosyal medya aracılığıyla 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, 87 milyon kullanıcısına ait bilgilerin Cambridge Analytica adlı veri analiz firması tarafından siyasi seçimleri yönlendirmek üzere kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından, siyasi reklamlara dair politikasında köklü değişiklikler yapacağını duyurmuştu. Bu değişiklikler arasında Dürüst Reklamlar yasa tasarısıyla uyumlu olarak reklam verenin kimliğinin ve lokasyonun açıklanmasına yönelik değişiklik de yer alıyor. Facebook, ayrıca bu tür reklamları "siyasi reklam" etiketiyle yayınlanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: twitter, ABD Senatosu
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