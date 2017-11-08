Twitter'da yeni dönem başladı

Mikroblog uygulaması Twitter, tekil paylaşımlardaki 140 karakter sınırını, 280 karaktere çıkardığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, uygulamanın desteklediği 35 dilde kullanıcıların bundan böyle paylaşımlarında 280 karaktere kadar kullanabileceğini duyurdu.

Tek bir paylaşımın 140 karakterle sınırlı olması, platforma karakterini veren özellikti.

Twitter Ürün Geliştirme Müdürü Aliza Rosen, değişikliği duyurduğu yazılı açıklamada, "Eylül ayında herkesin Twitter'de kendini dilediğince ifade etmesini sağlamak üzere 140 karakter sınırını genişletmek için deneme başlattık. Bunu yaparken Twitter'ı Twitter yapan hızı ve cesareti korumayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların bazıları, değişikliğin Twitter'ı eğlenceli kılan cesur paylaşım ortamını yok edeceği yorumunu yaparken diğerleri, konuya eğlenceli tarafından yaklaşan paylaşımlarda bulundu.

"@realfacade1" adlı kullanıcı, değişiklikten sonra yaşanabileceklere ilişkin, "Ve canım torunlarım işte III. Dünya Savaşı böyle başladı." diye yazdı.

Amerikalı bir kullanıcı ise "Gerçekten Amerikalıların dikkat eşiğinin 280 karakteri kaldırabileceğini düşünüyor musunuz? Buraya makale okumaya gelmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Twitter, itirazlara karşı İngilizce yapılan paylaşımların yüzde 9'unun kompozisyon aşamasında 140 karakter sınırını aştığı yanıtını verdi.

Yapılan ön testlerde kullanıcıların yalnızca yüzde 1'inin 280 karakter kapasitesini kullandığı, yüzde 2'sinin 190 karakteri aştığı, 140 karakter sınırını aşan paylaşımların ancak yüzde 5 civarında olduğu kaydedildi.

Şirket, genişletilmiş paylaşım kapasitesini ilk kez bu yılın başlarında seçilmiş bazı kullanıcılara açık hale getirmişti.

Değişiklik Japonca, Korece ve Çince gibi Uzak Doğu dillerini kapsamayacak. Şirket, daha önce yaptığı açıklamada, Batı dillerine kıyasla daha az karakterle daha fazla mesaj iletme imkanına sahip bu diller için 140 karaktere yöneldiklerini belirtmişti.